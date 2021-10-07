«Письма отчаяния» – У Жогорку Кенеша проходит флешмоб против рака

Сегодня, возле здания Жогорку Кенеша активисты вышли на флешмоб.
Целью акции является привлечение внимание государства к проблеме борьбы с раком молочной железы.
Об этом рассказала директор общественного фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова.
По ее словам, за 2019-2020 годы, рак молочной железы вышел на первое место по заболеваемости и смертности. На этой неделе в парламенте должны утвердить среднесрочный бюджет на 2022, 2023, 2024 годы.
У входа здания активисты вручают депутатам письма с обращениями. И просят, чтобы государство покрыло расходы на дорогие, жизненно важные препараты, которые неподъемны для многих семей.
Бишкек24
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