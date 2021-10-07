Шпаргалка для водителей – Места где установлены треноги

Каждые два месяца в Бишкеке и Чуйской области меняется место дислокаций передвижных аппаратно-программных комплексов «Безопасного города» (треног).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В ведомстве отметили, что треноги работают с 07:00 до 20:00 фиксируя нарушения скоростного режима. Работу передвижных аппаратно-программных комплексов осуществляет ГУОБДД МВД.

Минцифры со своей стороны координирует реализацию проекта «Безопасный город».

Бишкек24