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Шпаргалка для водителей – Места где установлены треноги

Каждые два месяца в Бишкеке и Чуйской области меняется место дислокаций передвижных аппаратно-программных комплексов «Безопасного города» (треног).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В ведомстве отметили, что треноги работают с 07:00 до 20:00 фиксируя нарушения скоростного режима. Работу передвижных аппаратно-программных комплексов осуществляет ГУОБДД МВД.

Минцифры со своей стороны координирует реализацию проекта «Безопасный город».

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 Бишкек24

           

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