Более 300 кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Москвы. У некоторых забрали паспорта

В московском аэропорте Шереметьево около 300 кыргызстанцев стали «заложниками» пограничников России.

У наших соотечественников забрали ID-паспорта и не объясняют причины задержания.

Как сообщают наши граждане, некоторые находятся в аэропорте со вчерашнего дня, кто-то прилетел сегодня ночным рейсом. Причины никто не объясняет, условия не созданы, многие прилетевшие не могут элементарно поесть, так как их не выпускают.

Представители диаспор обратились к посольству Кыргызстана в Москве. Однако пока результатов нет.

Бишкек24