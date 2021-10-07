Более 300 кыргызстанцев не выпускают из аэропорта Москвы. У некоторых забрали паспорта

В московском аэропорте Шереметьево около 300 кыргызстанцев стали «заложниками» пограничников России.
У наших соотечественников забрали ID-паспорта и не объясняют причины задержания.
Как сообщают наши граждане, некоторые находятся в аэропорте со вчерашнего дня, кто-то прилетел сегодня ночным рейсом. Причины никто не объясняет, условия не созданы, многие прилетевшие не могут элементарно поесть, так как их не выпускают.
Представители диаспор обратились к посольству Кыргызстана в Москве. Однако пока результатов нет.
Бишкек24
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