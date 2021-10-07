Милиция установила личность женщины, бросившей своего ребенка на землю. Возбудили дело

Милиция установила личность женщины, которая бросила на землю ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В сообщении отмечается, что в социальных сетях распространяется видео жестокого обращения женщины с малолетним ребенком. Было запечатлено, как неизвестная женщина идет с несколькими детьми, одного из них несет на руках. Затем она уронила или бросила ребенка на землю, и снова взяла на руки.

Данный факт 6 октября 2021 года был зарегистрирован в АИС ЕРПП, в ОВД Жайылского района начато разбирательство в соответствии со ст. 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках КР.

В ходе проверки установлено, что факт произошел 5 октября 2021 года в Кара-Балте. Личность женщины установлена, ею оказалась местная жительница - 31-летняя Н. Г., которая является матерью четверых малолетних детей. Со слов матери, это произошло во время вечерней прогулки с детьми. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.





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