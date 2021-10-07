В Кыргызстане думают, как штрафовать владельцев машин с иностранными номерами

В Кыргызстане нет механизма взыскания штрафов с владельцев машин с иностранными номерами.

Об этом на брифинге сообщила замминистра цифрового развития Асель Кененбаева.

По ее словам, камеры «Безопасного города» фиксируют нарушения, совершаемые водителями на автомобилях с иностранными номерами, но нет механизма по взысканию этих средств. Она объяснила, что в настоящее время нет базы по их местонахождению, непонятно, куда направлять извещение.

«Но есть другие нормативные акты, по которым ГУОБДД проводит работу. Так как нарушения фиксируются, они поступают в базу и патрульные могут получить информацию, введя в систему номер транспортного средства. И дальше уже проводят работу, могут поставить на штрафстоянку и другие меры. Но именно по фотофиксации, направлению штрафов сейчас разрабатывается механизм по изысканию средств», — отметила она.

Асель Кененбаева добавила, что сейчас идет второй этап проекта «Безопасного города». Планируется, что он завершится 10 марта 2022 года.

Конкурс по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. По проекту аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.



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