Активист Атай Бейшенбек уулу сравнил мэра Бишкека со спящим лодырем

Его мнение поддерживают и другие пользователи интернета.
Гражданский активист Атай Бейшенбек уулу поинтересовался – чем же занимается мэр города Бишкека, отметив, что не видит результатов работы по итогам 55 дней. Его мнение поддерживают и другие пользователи интернета.
«Прошло ровно 55 дней. Интересно, как мы оценим работу этого человека? Оценку обычно ставят исходя из того, как был выполнен поставленный план. Кажется, работает он непоследовательно. Пускай не уходит, а работает в поте лица! Это должно стать уроком для тех, кто получил должность за то, что дремал», — сказал он.
Источник: koom.press, gezitter.org
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