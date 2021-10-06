Майор Погранслужбы КР подозревается в изготовлении наркотиков и нарушении гостайны

ГКНБ реагируют на все жалобы, заявления и сообщения граждан о противоправных действиях военнослужащих.

Бывший начальник контрольно-пропускного пункта «Кадамжай-автодорожный» Р.Д., майор, освобожден от занимаемой должности после выявления нарушений сохранности сведений, составляющих государственную и военную тайну.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР, служебное расследование по этому поводу было проведено в июле 2021 года. А в сентябре решением Иссык-Кульского районного суда военнослужащий Р.Д. был заключен под стражу на 2 месяца по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного статьей 268 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта в особо крупном размере») УК КР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении данного военнослужащего проводится досудебное производство по нескольким уголовным делам. «Борьба с коррупцией является одним из условий обеспечения безопасности. Каждому военнослужащему Погранслужбы доводится информация о том, какие меры будут приняты в случае совершения ими правонарушений», – заверили в ГКНБ и добавили, что реагируют на все жалобы, заявления и сообщения граждан о противоправных действиях военнослужащих.

Сохранность каких именно составляющих государственную и военную тайну сведений нарушил подозреваемый, не уточняется. Отметим, что КПП «Кадамжай-автодорожный» расположен в Кадамжайском районе Баткенской области, на границе Кыргызстана с Узбекистаном.

