«Кумтор» заявил о выявлении на руднике «шокирующих фактов нарушения канадцами норм природоохранного законодательства»

По данным экологов, на глубине четырех метров в разных местах рудника есть еще несколько больших свалок.

«Кумтор Голд Компани» на своем сайте 5 октября опубликовала сообщение о том, что на месторождении были выявлены «шокирующие факты нарушения канадцами норм природоохранного законодательства Кыргызстана и международных экологических стандартов».

Как отмечается в заявлении, «в течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю», но найти эти полигоны, которые не указаны ни в одном отчете или документе, удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. «Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного... Вперемежку с бытовым мусором в них были захоронены в том числе и токсичные отходы – упаковка химических реагентов, масляные фильтры, старые шины, детали от горной техники и даже целые машины», – рассказали в компании.

Поиск захоронений проводился специалистами Госкомитета по экологии и климату КР и специалистами компании. Все данные о незаконных свалках в переданы в правоохранительные органы для юридической оценки.

Напомним, ранее Динара Кутманова на своей странице в Facebook рассказала о выявленных нарушениях на месторождении Кумтор, сообщив, что «по информации работников было закопано 25 автомобилей, их предстоит найти».

Чуть ранее «Центерра» на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в котором привела свои доводы в ответ на обвинения. Что касается экологии, в канадской компании подчеркнули, что рудник Кумтор эксплуатируется в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами, а работы проводились в соответствии с законами и соглашениями с правительством Кыргызстана.

Как отмечается, экологические показатели рудника неоднократно подвергались внешнему аудиту, в частности, консультантом правительства Кыргызстана по вопросам окружающей среды AMEC Foster Wheeler и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В отчетах AMEC, сообщает «Центерра», подтверждается, что рудник Кумтор работал в соответствии с «передовой международной практикой».

Динара Кутманова была членом госкомиссии по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани», которая представила Жогорку Кенешу итоги своей работы в мае этого года. Государственная комиссия заявила, что канадская компания должна выплатить Кыргызстану 4 миллиарда 252 миллиона долларов налогов и экологических санкций. До этого Октябрьский районный суд Бишкека за нарушение экологических норм обязал канадскую компанию выплатить государству 261 миллиард 719 миллионов сомов. Заслушав отчет комиссии, парламент поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление на предприятии. Внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук.

Канадская компания Centerra Gold Inc. отвергла все обвинения и подала несколько исков против правительства КР в международные суды, запретила «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra Gold Inc., подала в суд на Тенгиза Болтурука. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры». 27 сентября компания объявила о подаче заявления судье международного арбитражного суда с просьбой о применении срочных предварительных обеспечительных мер в отношении Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын».