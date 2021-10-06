Что делать, если батареи в доме все еще холодные?

C 5 октября по распоряжению мэрии Бишкека в столице начался отопительный сезон.

Как обещали в столичном муниципалитете, в первую очередь к отоплению будут подключаться школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты. Во вторую очередь – жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

Кого уже подключили?

На 13 часов 6 октября к центральному теплоснабжению подключено 1 348 жилых дома, 38 медицинских учреждений, 57 дошкольных учреждений.

Всего к системе центрального теплоснабжения подключено 67% абонентов.

Что делать, если нет отопления?

Для нормальной работы систем отопления ОАО "Бишкектеплосеть" просит обратить внимание на необходимость сбрасывания воздуха из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов и зданий.

По всем вопросам, касающимся отопления, просим обращаться по следующим номерам телефонов:

0312 61 11 69 или 1980 – колл-центр ОАО "Бишкектеплосеть";

0312 56 85 58 – диспетчерская служба;

0312 36 57 19, 0312 30 07 67 – дежурные инженеры центрального района;

0312 51 06 22, 0312 21 74 06 – дежурные инженеры южного района при подключении жилого дома.

Для абонентов КП "Бишкектеплоэнерго":

абонентский отдел - 0312 21 28 47;

колл-центр мэрии - 1840 и 1850.





URL: https://kaktus.media/447184