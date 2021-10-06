Депутат Бекешев требует наказать кыр-чиновников за просрочку вакцины

Необходимо рассмотреть ответственность тех, кто доставил в Кыргызстан просроченную вакцину AstraZeneca.

Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что из-за истечения срока годности вакцины граждане не смогли своевременно получить вторую дозу.

"Кто доставил в страну просроченную вакцину? Кто несет ответственность?" - спросил он.

Напомним, от Азербайджана Кыргызстан получил 40 тысяч доз вакцины в середине июля 2021 года. В рамках механизма COVAX 30 июля поступило еще 226,5 тысячи доз AstraZeneca. Их срок годности уже истек.

"Они сразу поступили с малым сроком. В других странах тоже имеются такие ситуации. Мы использовали максимально, сколько смогли - до 100 тысяч доз", - ранее отметила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Вакцину с истекшим сроком годности спишут комиссионно.

Источник - 24.kg