Талибы заинтересовались интеллектуалом-проповедником Нуржигитом Кадырбековым?

Нуржигит Кадырбеков в последнее время отрастил бороду, намерен самостоятельно пойти на выборы, не объединившись ни с кем.

Как он собирается действовать в большой политике, не имея денег? Кажется, есть основания для некоторых предположений…

Ударившийся в религию Нуржигит Кадырбеков известен как интеллектуал-проповедник. Его идеология близка к строительству исламского государства? Он легко найдет себе соратников? По некоторым данным, им заинтересовались лидеры «Талибана», так как мысли и намерения совпадают.

На прошлогодних парламентских выборах «Ыйман Нуру» завоевал доверие 50-60 тысяч избирателей. Как известно, это верующие люди. После октябрьских событий господин Нуржигит был назначен на должность министра культуры, информации и спорта. Способен ли он совершить еще один скачок в карьере? Не заинтересованы ли в этом талибы, не предполагают ли его приход на высокую должность, не готовы ли для этого оказать финансовую помощь? Если перед предстоящими парламентскими выборами придут миллионы от бородачей, то удача улыбнется красноречивому Нуржигиту Кадырбекову? Как известно, его завоевавшие Афганистан «единомышленники» готовы применять силу в отношении Таджикистана, уже «показывают зубы». А какой подход применят к нам – становится очевидно?..

В Конституции Кыргызстана ясно написано – религия отделена от политики. Мы светское государство! Но у нас все перемешалось, куда мы катимся?

Источник: газета «Азия news» №38 от 30.09.2021 / стр. 1, gezitter.org