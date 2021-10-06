Министр: В Кыргызстане нет случаев смерти после вакцинации

Ни один человек не умер после получения вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио».
По его словам, всего по стране вакцинацию прошли 1,5 млн человек.
«Каждый гражданин, который проходит вакцинацию, находится под наблюдением в течение семи дней. Я, как министр, могу заявить о том, что не зарегистрировано ни одного факта смерти от вакцинации. Проводилась проверка по смерти женщины в Токтогуле, которая умерла после получения вакцины. Судебно-медицинская определила, что до получения вакцины она уже болела пневмонией. Ещё до вакцинации у неё был отёк лёгких», — сказал министр.
Источник: argument.kg, gezitter.org
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