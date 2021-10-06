ГКНБ: Задержан член ОПГ К.Асанбека – «Ф.А.Г.»

Бишкек, “Саясат. kg”.ГКНБ продолжает специальные мероприятия по профилактике и нейтрализации деятельности ОПГ.

ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства 3 октября 2021 года задержан член ОПГ К. Асанбека гражданин Республики Казахстан «Ф.А.Г», 1958 г.р.

Установлено, что «Ф.А.Г.» ранее неоднократно был судим на территории РК за хранение наркотиков, оружия, разбойное нападение и создание организованной преступной группы, а также контроль за сбыт похищаемого на территории РК, КР и других стран СНГ дорогостоящих автомобилей.

«Ф.А.Г.» водворен в СИЗО ГКНБ и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению его причастности к другим преступлениям на территории Кыргызской Республики.

ГКНБ продолжает специальные мероприятия по профилактике и нейтрализации деятельности ОПГ.