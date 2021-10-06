ГКНБ: По факту мошенничества задержан «Э.И.У.»

Бишкек, “Саясат. kg”. ГКНБ КР просит граждан, ставших жертвами мошеннических действий подобного рода, в том числе «Э.И.У.» обратиться с соответствующим заявлением.

ГКНБ Кыргызской Республики 30 сентября 2021 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гр. «Э.И.У.», который по поддельным документам продал частному лицу коттедж в одном из пансионатов на территории Иссык-Кульской области за 40 тыс. долларов США и отказывался возвращать ранее полученные денежные средства угрожая расправой якобы через свои связи с руководством страны и спецслужбы.

Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 («мошенничество») УК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

ГКНБ КР просит граждан, ставших жертвами мошеннических действий подобного рода, в том числе «Э.И.У.» обратиться с соответствующим заявлением, либо обратиться по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75. Анонимность гарантируется.