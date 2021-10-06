ГКНБ: По факту мошенничества задержан «Э.И.У.»

Бишкек, “Саясат. kg”. ГКНБ КР просит граждан, ставших жертвами мошеннических действий подобного рода, в том числе «Э.И.У.» обратиться с соответствующим заявлением.
ГКНБ Кыргызской Республики 30 сентября 2021 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гр. «Э.И.У.», который по поддельным документам продал частному лицу коттедж в одном из пансионатов на территории Иссык-Кульской области за 40 тыс. долларов США и отказывался возвращать ранее полученные денежные средства угрожая расправой якобы через свои связи с руководством страны и спецслужбы.
Задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 («мошенничество») УК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.
ГКНБ КР просит граждан, ставших жертвами мошеннических действий подобного рода, в том числе «Э.И.У.» обратиться с соответствующим заявлением, либо обратиться по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75. Анонимность гарантируется.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!