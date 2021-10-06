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Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой мира.

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов в финале чемпионата мира по борьбе выиграла у Кайлы Коллин Кийоко Миракл из США.

Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой мира.

Ранее она выиграла у Вероники Ивановой из Беларуси, японки Ноноки Озаки и Илоны Прокопевнюк из Украины.

Накануне борцы из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Эрназар Акматалиев — серебряную.

Айпери Медет кызы сегодня поборется за бронзовую медаль.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе.

     
Ссылка: https://24.kg/sport/209415/ 
 

           

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