Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой мира.
Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов в финале чемпионата мира по борьбе выиграла у Кайлы Коллин Кийоко Миракл из США.
Айсулуу Тыныбекова стала двукратной чемпионкой мира.
Ранее она выиграла у Вероники Ивановой из Беларуси, японки Ноноки Озаки и Илоны Прокопевнюк из Украины.
Накануне борцы из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Эрназар Акматалиев — серебряную.
Айпери Медет кызы сегодня поборется за бронзовую медаль.
Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе.
Ссылка: https://24.kg/sport/209415/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!