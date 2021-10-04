Рассказываем, как правильно экономить электроэнергию

Пять правильных способов экономии электроэнергии
1. Энергосберегающие лампы
Как подсчитали эксперты, энергосберегающие лампочки способны сэкономить до 170 кВтч в год. Стоят энергосберегающие намного дороже обычных. Вместе с тем работают они в 6, а то и в 8 раз дольше, а электричества потребляют в 3 раза меньше.
2. Отказ от дневного освещения
По статистике, около 30% электроэнергии тратится на освещение пустых помещений. Поэтому нужно отказаться от дневного освещения комнат, не оставлять включенными лампы. Вместо люстр рекомендуются настольные лампы и бра.
Светильники берут гораздо меньше энергии, чем яркая люстра, даже если их в комнате несколько. Расставьте светильники в ключевых точках квартиры - будет и удобно, и дешево. Или в люстрах использовать менее мощные лампы.
Также не стоит устанавливать мощные лампы в ванной или в коридоре.
3. Эффективное использование приборов
Есть целый ряд бытовых приборов, которые потребляют много электроэнергии, но не слишком необходимы в быту.
Подумайте, какие из этих вещей имеются у вас дома? Например, если у вас газовая плита, стоит ли тратиться на мультиварку?
4. Использование новых приборов
Старые холодильники, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги "съедают" энергию больше новых моделей. Когда выбираете технику в магазине, осведомляйтесь у продавца, к какому классу энергоэффективности прибор относится.
Не оставляйте технику, в том числе микроволновки, телевизоры, компьютеры, сканеры, принтеры, модемы, в режиме ожидания. Это позволит сэкономить более 200 кВт в год.
Используйте электрические розетки с таймером.
5. Утепление
Примите меры по утеплению квартир и домов, уделите внимание зазорам в окнах, дверях, на потолке и на полу.
Вместо традиционного обогревателя используйте кондиционер, настроенный на режим обогрева.
Инфракрасный обогреватель экономичнее остальных на 30–80%. Используя водонагреватель, уменьшите температуру нагрева воды. Нагревайте воду только при необходимости. Отключайте бойлер от электросети, когда уходите из дома и по ночам. Раз в три месяца чистите водонагреватель от накипи, которая увеличивает расход электроэнергии на 15–20%.
Четыре вида потери электроэнергии в сети
Бытовые потери электроэнергии являются мизерными по сравнению с энергопотерями в электросетях, то есть разницей между переданной энергией от энергоисточника и учтенной потребленной электроэнергией самого потребителя.
Головная компания ставит современные счетчики у источника и считает каждый киловатт, переданный районам и городам, а местные сети, зачастую оборудованные старыми приборами, принимают соответственно меньший объем энергии, а разница составляет огромную сумму.
В итоге, сети стараются возместить этот ущерб от потребителя, который допускает малейшее нарушение правил пользования светом, путем крупных штрафов.
Поэтому когда к вам идет контролер, учтите это обстоятельство и не нарушайте правила, и они не могут придираться ко всему.
Потери бывают 4 видов:
1. Технические потери возникают при передаче энергии по электросетям и обуславливаются физическими процессами, которые происходят в проводах и оборудовании.
2. Электроэнергия, которая расходуется на обеспечение работы подстанций и деятельности персонала. Такая энергия определяется счетчиками, установленными на трансформаторах собственных нужд электростанций.
3. Потери, которые обусловлены погрешностями при ее измерении приборами.
4. Потери коммерческого характера. Это – хищения энергии, различия в показаниях счетчиков и произведенной оплатой потребителями, о которых идет речь ниже.
Источник: asiaplustj.info
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