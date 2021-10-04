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Алмазбек Акматалиев: «Центерра» и Кыргызстан намерены решить вопрос путем переговоров, и это отличное начало!

Бишкек, "Саясат. kg".  Стало очевидно, что кыргызская сторона твердо отстаивала интересы страны.

— Наши собственные источники сообщили о завершении первого раунда переговоров с «Центеррой» в Женеве… В делегацию кыргызского правительства вошли Акылбек Жапаров, Камчыбек Ташиев, Курманкул Зулушев и Тенгиз Болтурук. Группу из «Центерры» возглавил ее директор Скотт Перри.

В ходе переговоров в основном обсуждалось будущее «Кумтора», экологические и финансовые вопросы. Стало очевидно, что кыргызская сторона твердо отстаивала интересы страны. Стороны стремились к решению всех проблем путем переговоров, цивилизованным способом. Намерены продолжить переговоры и в дальнейшем! Так как переговоры очень важны, стороны не намерены раскрывать детали.

Я думаю, что отношения между «Центеррой» и Кыргызстаном должны развиваться в этом направлении, с учетом международного опыта, вопросы должны решаться путем переговоров! Это отличное начало.

 

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

           

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