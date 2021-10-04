ГКНБ: Пояснение на решение Верховного суда КР, которое вызвало недовольство жителей сельского округа Папан

Бишкек, "Саясат. kg". 28 сентября 2021 года, в указанном месте комиссией, под началом судебных исполнителей, было снесено 2 дома из 14 ранее построенных.
ГКНБ КР изучив обращение жителей сельского округа Папан о бездействии ГКНБ КР и Главного управления ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области сообщает следующее.
По заявлениям жителей села Дыйкан-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области состоялись заседания в судебных инстанциях гражданского судопроизводства. По словам жителей села Дыйкан-Кыштак, жители сельского округа Папан незаконно построили дома на пахотных землях, принадлежащих им, и потребовали в законном порядке остановить строительство и снести данные объекты.
В соответствии с решением Верховного суда от 28 июня 2021 года данные постройки были признаны как незаконные. Работа по сносу объектов была возложена на Службу судебных приставов Кара-Сууйского района.
Ранее жители сельского округа Папан, производившие незаконное строительство, неоднократно были предупреждены о запрете на проведение строительных работ на пахотных землях, как со стороны владельцев данных земель, так и со стороны местных органов власти.
28 сентября 2021 года, в указанном месте комиссией, под началом судебных исполнителей, было снесено 2 дома из 14 ранее построенных.
Данное решение считается принятым судом в «гражданском порядке» и к этому решению не имеет никакого отношения ни Государственный комитет национальной безопасности и ни его руководство.
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