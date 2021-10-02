Усупов: Нужно давать жителям КР максимум информации о ситуации на Кумторе

Садыру Жапарову единственному из президентов КР хватило политической воли для того, чтобы начать по-настоящему отстаивать интересы нашей страны в проекте "Кумтор".

Таким мнением поделился общественный деятель, глава Общественного фонда "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

"Думаю, что большинство кыргызстанцев, как и я, полностью солидарны с позицией президента по кумторскому вопросу. Долгие годы канадские инвесторы обманывали нас, давали взятки нашим чиновников, взамен вывозили из страны тонны золота. Так не должно было продолжаться", - сказал он.

По словам Усупова, инициатива новой власти по возвращению золоторудного месторождения под управление КР актуальна и своевременна.

"Конечно, если бы нечто подобное произошло даже десять лет назад, у Кыргызстана могла бы быть более существенная финансовая база. Но хорошо, что случилось хотя бы теперь и рудник, наконец-то, начнет работать на народ. Это очень важно, учитывая как сильно экономика республики пострадала в результате ограничений, вводимых на фоне пандемии", - говорит он.

Вместе с тем, отмечает Тилек Усупов, теперь, когда рудник Кумтор находится под внешним управлением и фактически контролируется Кыргызстаном, нужно давать жителям страны максимум достоверной информации о том, что происходит на месторождении.

"Кыргызстанцы должны знать, сколько золота добывается, где оно хранится, как расходуются средства от его продажи. Народ должен почувствовать на себе, насколько лучше стало от того, что Кумтор больше не контролируют иностранные инвесторы", - считает общественный деятель.

Кроме того, как отметил глава ОФ "Тилекмат Аке, открытость информационной политики властей по вопросам Кумтора позволит с легкостью противостоять информационным атакам со стороны Centerra Gold Inc.

"Компания почти три десятка лет работала у нас и имела средства для того, чтобы прикармливать СМИ. Они и сейчас делают это. Поэтому не нужно верить абсолютно всем сообщениям о Кумторе – за отдельными новостями стоит Centerra, которая сейчас правдами и неправдами пытается вернуть свои позиции, в том числе за счет формирования определенного общественного мнения. А нам, Кыргызстану, сейчас как никогда важно оставаться едиными в этом вопросе", - заявил он.





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