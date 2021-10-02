Асель Шерниязова стала членом Золотого Глобуса

Бишкек, "Саясат. kg". Асель Шерниязова является управляющим директором Asian World Film Festival в городе Лос-Анджелес с 2015 года

Асель Шерниязова стала первым представителем с Центральной Азии в Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы ( Золотой Глобус). Об этом было официально объявлено на странице организации www. goldenglobes.com

Принятие новых членов стало результатом шестимесячного процесса реформ организации.«Мы очень рады приветствовать этих новых членов в нашей семье, - сказала президент HFPA Хелен Хоне. «Мы строим новую организацию, которая не ориентирована на выполнение квот, а вместо этого имеет в своей основе разнообразие и инклюзивность, придерживается этического поведения в качестве нормы и привлекает людей вне зависимости от национальности и цвета кожи ко всем аспектам работы Ассоциации. Именно так мы развиваем инклюзивную среду, и для нас такой значительный прогресс за шесть месяцев является свидетельством нашей приверженности к созданию чего-то лучшего ».

Добавление 21 нового члена примерно на 20% увеличило размер организации ,новые члены будут немедленно иметь права голоса на «Золотой глобус» в соответствии с новым уставом Ассоциации и смогут немедленно присоединиться к комитетам HFPA.

Асель Шерниязова является управляющим директором Asian World Film Festival в городе Лос-Анджелес с 2015 года, также с 2018 года сотрудничает с новостным агентством Акипресс и ведет колонку «Голливуд – Азия», которая представляют самую актуальную и важную творческую и деловую информацию, связанную с мировым кинематографом, а также все последние новости киноиндустрии и события из Голливуда.