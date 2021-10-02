ГКНБ: Выявлен факт хранения и последующей реализации просроченной продукции на более 2 млн. сом в сутки

Бишкек, "Саясат. kg". Как стало известно, даты о сроке годности товаров перебивались специальными химическими средствами.
ГКНБ КР в ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт хранения и последующей реализации в особо крупном объеме просроченной продукции на территории южных областей республики.
Установлено, что в складских помещениях хранились и в дальнейшем реализовались различные просроченные товары, принадлежащие ОсОО «R.G. Company» и ОсОО «М.И. Компани». При этом, просроченная продукция поступала из РФ и РК, а также из г. Бишкек.
Так, 30 сентября 2021 года в ходе обыска складских помещений выявлен факт хранения многочисленной просроченной продукции с перебитыми датами о сроке годности (детское питание, конфеты, печенье, торты, молочная продукция и т.д.).
Как стало известно, даты о сроке годности товаров перебивались специальными химическими средствами.
Необходимо отметить, что при получении просроченных товаров, сотрудники указанных компаний на случай каких-либо проверок со стороны государственных органов фиктивно составляли акт приема-передачи для утилизации товара.
По предварительным данным теневой оборот указанных компаний от данной незаконной деятельности составлял более 2 млн. сом в сутки.
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