ГКНБ: Выявлен факт хранения и последующей реализации просроченной продукции на более 2 млн. сом в сутки

Бишкек, "Саясат. kg". Как стало известно, даты о сроке годности товаров перебивались специальными химическими средствами.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт хранения и последующей реализации в особо крупном объеме просроченной продукции на территории южных областей республики.

Установлено, что в складских помещениях хранились и в дальнейшем реализовались различные просроченные товары, принадлежащие ОсОО «R.G. Company» и ОсОО «М.И. Компани». При этом, просроченная продукция поступала из РФ и РК, а также из г. Бишкек.

Так, 30 сентября 2021 года в ходе обыска складских помещений выявлен факт хранения многочисленной просроченной продукции с перебитыми датами о сроке годности (детское питание, конфеты, печенье, торты, молочная продукция и т.д.).

Как стало известно, даты о сроке годности товаров перебивались специальными химическими средствами.

Необходимо отметить, что при получении просроченных товаров, сотрудники указанных компаний на случай каких-либо проверок со стороны государственных органов фиктивно составляли акт приема-передачи для утилизации товара.

По предварительным данным теневой оборот указанных компаний от данной незаконной деятельности составлял более 2 млн. сом в сутки.