"Закон о фейках необходим для защиты страны от попыток внешнего раскола"

На каждую избирательную кампанию в КР фейки и тролли имеют огромное влияние.

Идёт "слив" грязи и разделение общества. Об этом на круглом столе " Влияние внешних факторов на политические процессы в КР в преддверии парламентских выборов" сообщила политический обозреватель Наталья Крек.

По ее словам, поэтому принятие Закона "О фейках" правильный шаг.

- Фейки тоже изобретение запада. Их также используют и для развязывания войн. Однако проблема нынешнего закона в том, что его инициаторами стали депутаты. Многие восприняли его, как желание оградить себя от критики со стороны общества. При этом, в первую очередь, этот закон защищает от информационных войн, - подчеркнула Наталья Крек.

Согласилась с ней и медиаэксперт Зарина Уметалиева. Она привела пример одной из недавних исследований, которое показало, что только 4 процента людей в мире анализируют полученную информацию. Остальные 96 % ей верят.

В свою очередь, политолог Игорь Шестаков напомнил опыт "Арабской весны", которая стала площадкой для экспериментов с соцсетями.

- Позже они использовались силами и в других странах для дестабилизации обстановки. Более того, после этого социальные сети и фейки стали инструментом для разжигания войн и революций. Поэтому, Закон "О фейках" нужен, чтобы обезопасить Кыргызстан от раскола, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Отметим, организатором мероприятия выступил Клуб региональных экспертов КР "Пикир".

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