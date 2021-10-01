Фирму-перевозчика и ее водителя, который отказался везти женщину с коляской, оштрафовали

Помимо бесед с ними и наложения штрафов, руководству компании поручили провести разъяснительную работу с водителями, чтобы подобное более не повторялось.
На компанию-перевозчика, которая обслуживает маршрут №203, составили протокол по ст. 293 Кодекса КР "О нарушениях" и наложили штраф в 13 тыс. сомов. На водителя, не пустившего в салон пассажирку с коляской, также составили протокол по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 134 и по ч. 2 статьи 271 Кодекса КР "О нарушениях" и оштрафовали на 11 тыс. 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Бишкекское городское управление Агентства автотранспорта пригласило руководителя ОсОО "Совет Бригады" и водителя микроавтобуса для разбора инцидента. Помимо бесед с ними и наложения штрафов, руководству компании поручили провести разъяснительную работу с водителями, чтобы подобное более не повторялось.
Мэрия столицы напоминает водителям общественного транспорта о необходимости уважительного отношения к пассажирам, соблюдения ПДД, содержании салонов транспорта в чистоте и порядке.
Напомним, вчера в социальных сетях появилось видео, на котором водитель маршрутки №203 не впускает женщину с ребенком в салон из-за детской коляски. Чуть позже он попросил прощения у горожан и пассажирки и пообещал, что в дальнейшем не будет себя так вести. Но чуть позже стало известно, что его все равно уволили.
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