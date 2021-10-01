Теперь не вылетишь в Россию просто при наличии билета и ПЦР-теста. Что для этого нужно?

Кыргызстанцы продолжают уезжать в Россию на ПМЖ и заработки.

Напомним, что в Москву летают чартерные рейсы (для россиян, их родственников и другой группы людей), а также регулярные (для всех желающих).

Если раньше на регулярный рейс требовалось основание и не каждый мог на него попасть, то теперь это правило отменили.

Основным условием для кыргызстанцев при въезде в Россию остается отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Но теперь его нужно не просто распечатать, а внести в приложение.

Правила для граждан Кыргызстана

Граждане Кыргызстана могут вылететь прямыми рейсами в Россию только с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Без этого приложения въезд для иностранных граждан на территорию России недопустим.

В это приложение они должны ввести результаты ПЦР-теста.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию.

Инструкция для вылета:

Скачать мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" на свой смартфон в AppStore или Google Play.

Найти ближайшую лабораторию, где делают ПЦР-тесты. Прийти в лабораторию с паспортом, по которому планируется вылет.

В лаборатории представить сведения для заполнения анкеты. Указать номер телефона, на котором установлено мобильное приложение, и сдать тест.

Отсканировать при помощи мобильного приложения QR-код, указанный в заявлении.

Перед вылетом проверить, что в мобильном приложении доступна информация о результатах теста и что сроки действительны на дату отправления (еще раз: ПЦР-тест должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до вылета).

При посадке предъявить QR-код на экране мобильного телефона, используя приложение.

Правила для граждан России

В настоящее время граждане России могут вылететь из Кыргызстана на родину без каких-либо ограничений.

Для этого им необходимо:

- заполнить специальную форму на портале госуслуг до вылета при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс.

- прибывающим из зарубежных стран в России пройти однократное ПЦР-тестирование в течение трех календарных дней со дня прибытия. После этого разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале госуслуг в течение четырех календарных дней. До получения результатов необходимо изолироваться по месту жительства (пребывания).

- при наличии электронного сертификата вакцинированного (действует 12 месяцев) или переболевшего COVID-19 (действует 6 месяцев) на госуслугах ПЦР-тест делать не требуется. Сертификаты о прививке или перенесенной болезни, выданные за рубежом, не принимаются. Учитываются только сертификаты на госуслугах.

- результаты ПЦР-тестов, сведения о перенесенном заболевании или вакцинации необходимо разместить на сайте госуслуг, заполнив форму.

Куда и когда можно улететь?

Сегодня вылететь из Кыргызстана в Россию можно в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Жуковский, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Уфа, Чкаловский.

Прямые регулярные рейсы:

Москва - Бишкек - Москва осуществляет авиакомпания "Аэрофлот" три раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье).

Москва - Бишкек - Москва осуществляет авиакомпания "Авиа Траффик Компани" три раза в неделю (среда, пятница, воскресенье).

Москва - Бишкек - Москва осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (среда).

Чартерные рейсы (могут быть изменения)

Москва - Бишкек - Москва осуществляет авиакомпания "Аэрофлот" 12 раз в неделю (понедельник - 2 рейса, вторник - 1, среда - 2, четверг - 2, пятница - 1, суббота - 2, воскресенье - 2).

Москва - Бишкек - Москва осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" шесть раз в неделю (ежедневно, кроме среды).

Санкт-Петербург - Бишкек - Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания "Аэрофлот" два раза в неделю (четверг, суббота).

Санкт-Петербург - Бишкек - Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (пятница).

Санкт-Петербург - Бишкек - Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания "Россия Эйрлайнз" один раз в неделю (понедельник).

Екатеринбург - Бишкек - Екатеринбург осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" пять раз в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, суббота).

Нижний Новгород - Бишкек - Нижний Новгород осуществляет авиакомпания S7 один раз в неделю (понедельник).

Нижний Новгород - Бишкек - Нижний Новгород осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (среда).

Ростов-на-Дону - Бишкек - Ростов-на-Дону осуществляет авиакомпания "Азимут" один раз в неделю (вторник).

Краснодар - Бишкек - Краснодар осуществляет авиакомпания "Азимут" один раз в неделю (воскресенье).

Ростов-на-Дону - Бишкек - Ростов-на-Дону осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (четверг).

Кемерово - Бишкек - Кемерово осуществляет авиакомпания S7 один раз в неделю (понедельник).

Новосибирск - Бишкек - Новосибирск осуществляет авиакомпания S7 два раза в неделю (понедельник, воскресенье).

Минеральные Воды - Бишкек - Минеральные Воды осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (четверг).

Калуга - Бишкек - Калуга осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (вторник).

Тюмень - Бишкек - Тюмень осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (вторник).

Самара - Бишкек - Самара осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" два раза в неделю (вторник, воскресенье).

Самара - Бишкек - Самара осуществляет авиакомпания S7 один раз в неделю (вторник).

Самара - Бишкек - Самара осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (пятница).

Пермь - Бишкек - Пермь осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (вторник).

Пермь - Бишкек - Пермь осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (четверг).

Казань - Бишкек - Казань осуществляет авиакомпания S7 один раз в неделю (вторник).

Казань - Бишкек - Казань осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (среда).

Адлер - Бишкек - Адлер осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (среда).

Астрахань - Бишкек - Астрахань осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (воскресенье).

Воронеж - Бишкек - Воронеж осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю (суббота).

Иркутск - Бишкек - Иркутск осуществляет авиакомпания S7 один раз в неделю (воскресенье).

Оренбург - Бишкек - Оренбург осуществляет авиакомпания "Нордвайнд Эйрлайнз" один раз в неделю (воскресенье).



URL: https://kaktus.media/446917