СМИ России: Кыргызстанки устроили массовую драку в Москве

Сотрудникам столичной полиции удалось остановить массовую драку, которую устроили приехавшие из Кыргызстана женщины.

Об этом сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, драка произошла на улице Хачатуряна. В ней принимали участие молодые мигрантки. Только одной из них около 40 лет.

Почти сразу после начала конфликта дерущихся разняли сотрудники полиции. Пятерых участниц потасовки доставили в отдел.

Женщин спросили о причинах драки. Они пояснили, что у них произошел словесный конфликт, который разговорами разрешить не удалось.

Полиция проводит проверку и выясняет, есть ли у мигранток регистрация в Москве.



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