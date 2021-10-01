СМИ России: Кыргызстанки устроили массовую драку в Москве

Сотрудникам столичной полиции удалось остановить массовую драку, которую устроили приехавшие из Кыргызстана женщины.
Об этом сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, драка произошла на улице Хачатуряна. В ней принимали участие молодые мигрантки. Только одной из них около 40 лет.
Почти сразу после начала конфликта дерущихся разняли сотрудники полиции. Пятерых участниц потасовки доставили в отдел.
Женщин спросили о причинах драки. Они пояснили, что у них произошел словесный конфликт, который разговорами разрешить не удалось.
Полиция проводит проверку и выясняет, есть ли у мигранток регистрация в Москве.
URL: https://kaktus.media/446942
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!