Кыргызстан приблизился к решению вопроса об экстрадиции своих граждан из стран Европы

К омбудсмену Кыргызстана обратились родственники осужденных мигрантов, отбывающих срок наказания в закрытых учреждениях европейских стран.

Об этом сообщили в секретариате главного правозащитника.

Заявители, в частности, просили оказать содействие в экстрадиции своих родственников в Кыргызстан. Однако из-за отсутствия соответствующих нормативно-правовых актов в большинстве случаев оказать помощь в подобных вопросах пока не представляется возможным, говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что омбудсмен обратился к спикеру Жогорку Кенеша и главе кабмина с просьбой ускорить процесс присоединения республики к европейской конвенции от 1983 года "О передаче осужденных лиц". Тогда поводом для этого послужило заявление кыргызстанца с просьбой оказать содействие в экстрадиции его отца из тюрьмы Литвы. Судом Каунаса мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет и 9 месяцев.

В Минюсте Литвы сообщили, что передача осужденного в Кыргызстан для дальнейшего отбывания наказания не представляется возможной в связи с отсутствием между двумя государствами правовой базы, регламентирующей порядок передачи осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания в страну гражданской принадлежности.

На обращение омбудсмена МИД ответил, что посольство Кыргызстана в Бельгии направило официальное обращение на имя генсека Совета Европы, выразив намерение правительства КР присоединиться к конвенции. Обращение сейчас рассматривается.

Омбудсмен Токон Мамытов считает, что в случае ратификации конвенции у Кыргызстана появится возможность экстрадиции соотечественников, отбывающих наказание в закрытых учреждениях европейских стран.



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