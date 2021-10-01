ОАО «МАМ»: В Оше встретили первый рейс за 8 лет из Стамбула

Бишкек, "Саясат. kg". В Международном аэропорту «Ош» 1 октября 2021 года торжественно встретили первый рейс за 8 лет из Стамбула.
По традиции самолет Боинг 737 авиакомпании «Пегасус» встретили водяной аркой.
В мероприятии принимали участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, заместитель генерального директора по инфраструктурному и региональному развитию ОАО «Международный аэропорт «Манас» Абдималик Бусурманкулов, заместитель генерального директора по экономике, финансам и солильному развитию ОАО «МАМ» Рысбек Оморов, представители компании-перевозчика, сотрудники ОАО «МАМ» и др.
«Сегодняшний день можно назвать историческим, так как возобновили рейс по маршруту Стамбул-Ош-Стамбул. 8 лет рейсы в этом направлении не выполнялись. Это позволит также повысить экономический потенциал и туристический сектор страны», - сообщил Заместитель Председателя по региональным аэропортам ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.
В свою очередь, представитель по продажам авиакомпании «Пегасус» Юсуф Эрман отметил, что работа над открытием данного рейса велась 2 года.
«Открытие рейса удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров наших государств и ферганской долины, что даст возможность для дальнейшего транзита через Стамбул в 19 государств мира и 22 города Турции. Также это большая реклама города Ош и туристических мест всего южного региона Кыргызстана», - сообщил он.
Рейс Стамбул-Ош-Стамбул будет регулярным и выполняться 3 раза в неделю.
В Ош из Стамбула прилетели 130 пассажиров. Обратным рейсом в Стамбул улетели 155 пассажиров.
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