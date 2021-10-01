Толонбай Абдыразаков рассказал, почему народ поддерживает Садыра Жапарова в вопросе «Кумтора»

Бишкек, "Саясат. kg". Полный переход рудника в пользу государства позволит решить и социальные проблемы.
«Почему народ поддерживает президента в вопросе «Кумтора»? Потому что в случае правильного исхода за счет рудника можно будет погасить внутренние и внешние долги, оставшиеся от бывших президентов», — сказал известный журналист, член союза журналистов Кыргызстана Толонбай Абдыразаков.
Полный переход рудника в пользу государства позволит решить и социальные проблемы.
По словам журналиста, золотой вопрос издавна считался одним из самых сложных.
«Если взглянуть на легенды, то золото всегда охранялось змеями», — сказал писатель, говоря о сакральной стороне золота.
Толонбай Абдыразаков взглянул на историю, говоря о крупнейшем золотом руднике «Кумтор».
«Наши чиновники интересовались деньгами, которые давали инвестор, ставили личные интересы выше государственных», — пишет писатель.
По его словам, действующий глава государства Садыр Жапаров поднимал вопрос «Кумтора» с 2010 года, а простой народ только сейчас узнает о реальной ситуации на руднике.
Чиновники высшего и среднего звена успели разбогатеть, занимаясь незаконными делами, даже не стыдились демонстрировать это богатство народу. В свое время это только раздражало простых людей. В такое время Садыр Жапаров поставил выше всего интересы народа и поднял вопрос «Кумтора».
«Садыр Жапаров поднимал этот вопрос с 2010 года, подвергался различным препятствиям. Особенно народ знает о том, как к нему отнесся тогдашний спикер Асылбек Жээнбеков. Поэтому люди его поддерживают», — сказал писатель.
В то же время хватает тех, кто критикует главу государства и очерняет его.
«Но ведь правда как на ладони», — говорит писатель.
Он считает закономерным и то, что канадская компания оказывает сопротивление.
Но важнее всего – поддержка народа.
«Сейчас в местах скопления людей, на пиршествах и похоронах обсуждается вопрос «Кумтора». Народ хвалит решения президента по этому вопросу, надеются, что он доведет дело до конца», — сказал Толонбай Абдыразаков.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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