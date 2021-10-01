Ахунбай Кошоев, общественный деятель: «Туйгунаалы следовало бы ходить среди народа, моля о том, чтобы благополучно переварить то, что он «съел»

Бишкек, "Саясат. kg". Но почему разоблачили только его?

– Туйгунаалы Абдраимов – один из тех, кто разбогател за счет ограбления государства. Но почему разоблачили только его? В юриспруденции есть такое явление – преступника всегда тянет к месту преступления. Другими словами, если человек где-то совершил преступление, то он будет появляться там и в итоге попадется. По-моему, с Абрдаимовым случилось то же самое. А ведь таких, как он, полно среди депутатов-олигархов. Туйгунаалы Абдраимов сам начал говорить о том, что соберет на площади 100 тысяч человек и проведет курултай. Приватизировал столько имущества и при этом сам провоцирует. Человеку, ограбившему страну, следовало вести себя тихо, ходить среди народа, моля о том, чтобы благополучно переварить то, что он «съел». У него была одна цель – нанести упреждающий удар, припугнуть власти, чтобы его не проверяли, им не интересовались. Его действия примитивны. Разве могут быть правы те, кто спонсирует выход на площадь ста тысяч человек, в основном псевдоспортсменов из спортивных клубов, за счет ворованных денег? Он же делает призыв, говорит об участии 100 тысяч человек. Это почти что попытка свержения государственного строя. Народ этого не понимает. Не понимает, что он готов растоптать страну ради личных интересов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org