Глава Госкомитета по экологии: На “Кумторе” похоронены отходы — контейнеры из-под цианида

Председатель Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова на своей странице в Facebook заявила о выявленных нарушениях на месторождении Кумтор.

По ее словам, «обнаружены отходы в разных местах в районе очистных сооружений – тара из-под химических реагентов, цианидов, промасленная ветошь, техника (тралы, ковш экскаватора, запасные части)».

“По словам сотрудников, похоронено 25 автомобилей и их нужно найти. В 2012 году я была в шоке, увидев черные горы пустых скал, созданные на ледниках. На ледники уже выброшено более 1 млрд тонн. Я была в шоке от такой дерзости и теперь снова в шоке! Не хватит слов, чтобы описать, что я чувствую.

Какие факты нужны тем, кто защищает Центерру? А в Канаде разрешили бы такое делать?! Теперь наши правоохранительные органы должны довести до логического конца дела об экологических нарушениях, привлечь виновных к ответственности и потребовать принудительной компенсации ущерба!” — написала она.

Напомним, Динара Кутманова была членом госкомиссии по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани», которая представила Жогорку Кенешу итоги своей работы в мае этого года.

Государственная комиссия заявила, что канадская компания должна выплатить Кыргызстану 4 миллиарда 252 миллиона долларов налогов и экологических санкций. До этого Октябрьский районный суд Бишкека за нарушение экологических норм обязал канадскую компанию выплатить государству 261 миллиард 719 миллионов сомов. Заслушав отчет комиссии, парламент поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление на предприятии. Внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук.

Канадская компания Centerra Gold Inc. отвергла все обвинения и подала несколько исков против правительства КР в международные суды, запретила «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra Gold Inc. и подала в суд на Тенгиза Болтурука.

7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры». 27 сентября компания объявила о подаче заявления судье международного арбитражного суда с просьбой о применении срочных предварительных обеспечительных мер в отношении Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын».

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