Семья Садыра Жапарова безвозмездно передала ГИК свой жилой дом в Бишкеке

Семья президента Садыра Жапарова передала на баланс ОАО «Государственная ипотечная компания» на безвозмездной основе жилой дом в Бишкеке, в котором ранее проживал сам глава государства.

Садыр Жапаров лично вручил документы на передаваемый жилой дом и ознакомил главу правления ГИК Аиду Тологонову с параметрами данного недвижимого имущества, сообщает пресс-служба президента.

По словам президента, этот дом его семья приобрела еще в 2005 году. Позже в 2010-х годах, переехав в другое место, дом с того момента и по настоящее время функционировал как детское дошкольное учреждение.

Президент отметил, что цель сегодняшней акции — улучшить рынок индивидуального жилья, и тем самым помочь ГИК с обеспечением нуждающихся жильем в рамках новой государственной жилищной программы «Мой дом 2021-2026».

Садыр Жапаров напомнил о том, что запущена абсолютно новая ипотечная программа, благодаря которой работникам бюджетной сферы на приобретение готового жилья заем будет выдаваться по ставке 4% годовых.

Кроме того, у остальных категорий граждан тоже есть возможность купить готовое жилье по данной программе, без предоставления первоначального взноса, как это было ранее — 30% от основной стоимости приобретаемой недвижимости.

В настоящее время, учитывая, что ГИК работает через банки, то имеется условие, чтобы участник программы внес в качестве первоначального взноса не менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. В перспективе будет применяться механизм арендного жилья с последующим выкупом и без внесения первоначальной суммы. В целях снижения конечной процентной ставки и финансирования реализации Программы проведена капитализация ГИК на сумму в более 5 млрд сомов.

«Данной акцией мы хотели бы призвать кыргызстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие уезжают на заработки за границу с целью заработать на дом. В этой связи и было принято решение изменить программу ипотечного кредитования, чтобы облегчить условия и сделать ее на самом деле доступной для всех граждан, независимо от рода деятельности», — сказал Садыр Жапаров.

Президент сообщил, что если ГИК решит выставить данный жилой дом на аукцион, то за эти деньги можно будет обеспечить 10 семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что любая помощь, поступающая от граждан в виде денег, недвижимости, находится на контроле государства и данный вопрос максимально открыт и прозрачен. Также изъятая недвижимость — жилые помещения у осужденных за коррупцию лиц также будут переходить на баланс ОАО «ГИК».

Справочно: запуск новой государственной жилищной программы «Мой дом 2021-2026» начат с 16 сентября 2021 года. Граждане, ставшие участниками новой жилищной программы, смогут получить ипотеку по следующим направлениям:

— «Льготная ипотека» — 4% (для госслужащих и работников бюджетных сфер);

— «Доступная ипотека» 8% (для остальных категорий граждан).

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