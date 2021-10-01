ГКНБ: Пресечен устойчивый канал незаконной переправки граждан через государственною границу

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние...
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного пересечения государственной границы были задержаны граждане КР «Э.А.К.» и «Э.Ж.А.».
Установлено, что задержанные, путем пособничества и организации незаконного пересечения охраняемой государственной границы Кыргызской Республики, переправляли граждан в сопредельную страну.
В настоящее время в отношении граждан «Э.А.К.» и «Э.Ж.А.» проводятся следственные действия, направленные на установление других причастных лиц к совершению данного преступления.
ГКНБ КР предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние, за которое Уголовным Кодексом КР предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, или штрафом до 260 000 сом.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!