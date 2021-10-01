ГКНБ: Пресечен устойчивый канал незаконной переправки граждан через государственною границу

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние...

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного пересечения государственной границы были задержаны граждане КР «Э.А.К.» и «Э.Ж.А.».

Установлено, что задержанные, путем пособничества и организации незаконного пересечения охраняемой государственной границы Кыргызской Республики, переправляли граждан в сопредельную страну.

В настоящее время в отношении граждан «Э.А.К.» и «Э.Ж.А.» проводятся следственные действия, направленные на установление других причастных лиц к совершению данного преступления.

ГКНБ КР предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы уголовно наказуемое деяние, за которое Уголовным Кодексом КР предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет, или штрафом до 260 000 сом.