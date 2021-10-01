Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция задержала подозреваемого

Милиция задержала подозреваемого в вандализме в городе Оше.
Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.
Уточняется, что 21-летний парень воровал ограды с могил и сдавал их в пункты приема черного металла.
«По предварительным данным, он вместе с подельником неоднократно воровал оградки с могил, нанимал такси и сдавал их в пункты приема черного металла. Прибыль тратил на свои нужды. Следствие по делу продолжается, ведется розыск второго подозреваемого. Рассматривается ответственность и сотрудников пункта приема черного металла», — сообщили редакции.
Ранее жительница города Дарья Лыгузова сообщила, что на городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом.
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