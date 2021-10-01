Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция задержала подозреваемого

Милиция задержала подозреваемого в вандализме в городе Оше.

Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 21-летний парень воровал ограды с могил и сдавал их в пункты приема черного металла.
 
 «По предварительным данным, он вместе с подельником неоднократно воровал оградки с могил, нанимал такси и сдавал их в пункты приема черного металла. Прибыль тратил на свои нужды. Следствие по делу продолжается, ведется розыск второго подозреваемого. Рассматривается ответственность и сотрудников пункта приема черного металла», — сообщили редакции.

Ранее жительница города Дарья Лыгузова сообщила, что на городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208914/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить