Для кыргызстанцев за рубежом упростили процедуру постановки на консульский учет

Для кыргызстанцев за рубежом упростили процедуру постановки на консульский учет.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, теперь исключена необходимость предоставления фотографии для постановки на консульский учет. При личной явке в загранучреждение КР предоставлять фото не нужно. Однако при удаленной (дистанционной постановке) фотография нужна, но нет определенных требований о фоне и ее размере.

Если кыргызстанец не снялся с регистрационного учета на родине, можно обратиться с заявлением в загранучреждение Кыргызстана за рубежом для снятия с регистрации и истребования адресного листка выбытия.

Предусмотрели также возможность снятия кыргызстанцев с консульского учета в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации населения в случае регистрации по месту жительства в Кыргызстане.

Нормы вступают в силу с 5 октября 2021 года.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208909/