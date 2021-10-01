В Женеве завершился первый раунд переговоров между Кыргызстаном и «Центеррой»

В Женеве (Швейцария) завершился первый раунд переговоров между делегацией из Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc..

Об этом «Азаттыку» сообщил надежный источник.

Переговоры проходили с 28 по 30 сентября, кыргызскую делегацию возглавляли министр экономики и финансов Акылбек Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также в ее состав входили временный управляющий «Кумтором» Тенгиз Болтурук, генпрокурор Курманкул Зулушев и другие специалисты. Делегацию от «Центерры» возглавлял президент и исполнительный директор канадской компании Скотт Перри.

Источник, участвовавший в переговорах, отметил, что первый раунд прошел успешно. «Стороны за столом высказали взаимные претензии. Они не могут раскрывать содержание переговоров, детали и позиции, но мы можем сказать, что удовлетворены результатами. Государственная делегация из Кыргызстана твердо стояла на своей позиции по защите национальных интересов. Переговоры продолжатся», - добавил собеседник «Азаттыка».

О вылете делегации во главе с Жапаровым и Ташиевым в Женеву стало известно 27 сентября. Официально о составе делегации и будущих переговорах не сообщалось.

Ситуация вокруг Кумтора резко обострилась весной 2021 года. В мае парламент страны заслушал отчет госкомиссии по проверке деятельности «Кумтор Голд Компани» и поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление на предприятии. Внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук. Государственная комиссия заявила, что канадская компания должна выплатить Кыргызстану 4 миллиарда 252 миллиона долларов налогов и экологических санкций. До этого Октябрьский районный суд Бишкека за нарушение экологических норм обязал канадскую компанию выплатить государству 261 миллиард 719 миллионов сомов.

Компания отвергла обвинения и подала несколько исков против правительства КР в международные суды, запретила «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra Gold Inc и подала в суд на Тенгиза Болтурука. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры».

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