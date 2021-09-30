15 типов мужчин, которые не заслуживают вашего внимания

На этих мужчин вряд ли стоит тратить свое время и душевные силы



Он вечно жаждет внимания (читай, восхищения), в какой бы компании ни оказался. Он способен вылить на себя литр туалетной воды и, проходя мимо зеркала, непременно бросит довольный взгляд на свое отражение. Он часто перебивает других, сыплет шутками (далеко не всегда остроумными) и злится, если никто в ответ не хохочет. Он может проявить шарм и напор, быть с вами очаровательным и обходительным, но главный предмет его интереса, разумеется, вовсе не вы, а он сам, единственный и неповторимый.

МАМИН СЫНОК

О да, это очень трогательно: он бесконечно заботится о мамином здоровье и способен на подвиг, чтобы выполнить малейшую ее просьбу. Значит, он больше всего в мире ценит семейные узы? Не обольщайтесь: если он и ищет в жизни кого-то, то не любимую женщину, а такую же заботливую няньку для себя самого. В вашем лице, например.

КОПИЯ ВАШЕГО БЫВШЕГО

Как странно: в новом приятеле вы опять замечаете настолько знакомые черты! Может быть, на этот раз роман увенчается более удачным финалом? Скорее всего, нет. И вероятнее всего, проблема скрывается в вашем бессознательном: из-за него вы раз за разом наступаете на одни и те же грабли. Вот именно с этой проблемой и стоит для начала осознанно разобраться.

АРТИСТ ДРАМЫ



Нет, речь не о профессии, хотя его бурные эмоции прекрасно смотрелись бы и на экране, и на сцене. Проблема в том, что из любой мухи он способен сделать слона и регулярно проделывает этот фокус. Разумеется, первая реакция окружающих — желание его разубедить и успокоить, однако на это уходит немало сил. Будьте осторожны: именно ими «артист» и питается.

АПОЛЛОН

Этого красавца можно считать разновидностью нарцисса, только с особым акцентом на его физических достоинствах. Фигура, улыбка, волосы, зубы — все в нем должно быть безупречно, и он неустанно об этом заботится. И вам тоже придется постоянно об этом переживать, если вы захотите быть вместе. А еще — невольно взращивать в себе серьезные комплексы по поводу собственной внешности.



НЕУЛОВИМЫЙ ОХОТНИК

Он мастерски флиртует со всеми, но никому не позволяет узнать себя ближе. На самом деле он очень боится раскрыться и взять на себя в отношениях личные обязательства. Для вас такая игра может иметь смысл в одном-единственном случае: если вам нравится в этой охоте ощущать себя дичью.

СЕМЬЯНИН



Женатый мужчина — это не всегда безнадежный диагноз, однако остерегайтесь манипуляторов. Если он убедительно и проникновенно вам доказывает, что «там» уже не осталось чувств, что он страдает и скучает, но при этом находит тысячу и одну причину никак не менять ситуацию, можете быть уверены: ничего так никогда и не изменится.

СКУПОЙ

Любовь на деньги не купишь, однако взаимоотношения человека с деньгами могут очень многое рассказать о его скрытых достоинствах или недостатках. Это очень тонкий момент: если вы действительно бескорыстны, но вам из-за денег приходится с ним регулярно краснеть, скорее всего, в таких отношениях обнаружатся и другие, гораздо более серьезные проблемы.

ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ

Неисправимый бунтарь, вечный подросток, который непрерывно рискует и нарушает всевозможные правила, — под его негативное обаяние хоть раз в жизни может попасть каждая девушка. Проблемы (в том числе и с законом) начинаются, когда игра с огнем затягивается, а его жажда свободы оборачивается элементарным неумением жить нормально с другими людьми.

БЕЗДЕЛЬНИК



Его ежедневный маршрут — диван, компьютер с любимыми играми, холодильник и далее по кругу. Он может выглядеть эксцентричным, но обаятельным, несмотря на предостережения знакомых и подруг. Слово «лень» вам не приходит в голову? Тогда подумайте, какое место в его передвижениях уготовано вам: сам его маршрут скорее всего не изменится.

ЖЕРТВА

Неприятности случаются с каждым человеком, но именно с этим вы почему-то постоянно оказываетесь в роли спасателя, «жилетки» или медсестры. Да, помогать другим — это очень благородно, но, возможно, этот мужчина просто не умеет привлечь к себе внимание иначе. Скорее всего, он будет пытаться вами манипулировать.

СГОРЕВШИЙ НА РАБОТЕ



Это еще один тип вечной жертвы: он трудится с рассвета до заката, а на работе у него всегда дедлайн и цейтнот. При этом вовсе не факт, что эта гонка дает соответствующие финансовые результаты. Но даже если дает, ему никогда не хватает времени, чтобы насладиться плодами своих усилий. Если вы захотите стать парой такому мужчине, вам придется вечно соперничать с его работой и полюбить одиночество: вы вряд ли дождетесь романтических выходных. Не исключено, что офис просто служит для него убежищем от жизни, в которой есть нормальные близкие отношения.

СПЛЕТНИК

А нередко — еще и врун. Если он способен с таким упоением пересказывать разные сплетни о других людях, то вы можете себе представить, что и кому он будет рассказывать о вас.

АВТОРИТАРНЫЙ

Как проводить свободное время, чем интересоваться, что есть и пить, с кем общаться, как одеваться, причесываться и какой наносить макияж — во всех этих вопросах уместен только доброжелательный совет. Да и то — если вы сами о нем спрашиваете. Все остальные рекомендации прямо предупреждают: вы имеете дело с тираном.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО



Вы ничего не знаете о его семье, никогда не встречались с его друзьями и ничего не слышали о его коллегах? В этом случае «таинственному незнакомцу» лучше всего таковым и остаться: отношения с «человеком без прошлого» скорее всего окажутся и без счастливого будущего.

otnosheniya/psikho