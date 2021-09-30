7 признаков мужчины, который хочет уйти от вас

Он постоянно жалуется на трудности

Любовь — это всегда прекрасно! Но иногда происходит так, что чувства со временем остывают, остается только привязанность и привычка быть вместе.

Мужчины не настолько внимательны и не всегда вовремя замечают, что любимая женщина к ним остыла и желает расстаться. А вот более чувствительные и наблюдательные женщины должны гораздо раньше поймать тревожные звоночки от возлюбленного и помочь им признать истину.

Важные признаки того, что мужчина больше вас не любит и желает разорвать отношения:

1. Откладывает все серьезные разговоры на потом

Если раньше возлюбленный обещал вам чудесную совместную жизнь и счастливое будущее. То теперь он старается говорить только на отстраненные темы, всячески избегая серьезности.

Ведь боится, что разговор может зайти о будущем и дальнейших планах, чего он точно не хочет обсуждать.

Все дело в том, что мужчина вполне доволен текущим статусом отношений и ничего менять он не желает.

Возможно, ваш любовный союз для него всего лишь временное пристанище и мечтает он абсолютно о другом.

2. Слишком длинные промежутки в сообщениях

Вспомнить только, как раньше вы часто и долго общались. И переписки были такими веселыми, страстными, эмоциональными, что воспоминания о них до сих пор хранятся в вашем сердце в числе самых теплых и приятных моментов.

А вот сейчас за весь день в вашем диалоге едва набирается парочка сообщений, и это не из-за его чрезмерной занятости или еще по какой-то причине.

Мужчину просто перестали интересовать ваши переписки, как, впрочем, и вы сами.

3. Постоянная отмена свиданий

Совместные прогулки, походы в кино, рестораны и прочее более оригинальное времяпровождение давно осталось в прошлом.

Сейчас вы настолько редко стали проводить время вместе, что уже начинаете забывать, как это было здорово. А те редкие встречи, которые он все-таки не отменил или не перенес на потом, совсем уже не приносят былого удовольствия.

4. Он постоянно жалуется на трудности

Это своеобразные попытки оправдаться за проявленное безразличие. Вроде как у него на самом деле есть весомые причины, чтобы поставить ваши отношения на паузу.

И когда все проблемы закончатся, то все наладится и станет как прежде. Как показывает опыт, ничего не наладится.

5. Отводит слишком много времени на хобби

Еще одна отмазка, чтобы вы от него отстали. Ведь у него должно быть личное пространство и собственные увлечения, а вот сколько времени он уделяет любимым занятиям, это уже вроде как не ваше дело.

В некоторых случаях он может просто вас обманывать и вместо хобби заниматься устройством другой личной жизни.

6. Не уделяет внимания важным вещам

Якобы забывает о встречах и мероприятиях, которые были давно запланированы и согласованы, перестает интересоваться вашими интересами и успехами.

Пытается всячески увильнуть от встреч с вашими родителями и близкими людьми, чтобы постепенно вычеркнуть вас из собственной жизни и избавиться от привязанности к вам.

7. Отрицает официальность отношений

Мужчина не хочет, чтобы вы называли его «любимым» и «второй половинкой» при посторонних, не желает знакомить вас со своими близкими, хоть вы находитесь в отношениях уже довольно долго.

Этим он показывает, что стесняется вас. А серьезные отношения его вовсе не интересуют, вы для него лишь временный вариант.

Любые попытки продолжать подобные отношения окажутся большой ошибкой, ведь в них нет ни намека на будущее. Лучше постарайтесь выйти из подобной ситуации достойно и самой проявить инициативу расстаться.

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