ГКНБ: Выявлена коррупционная схема в структурах власти по Таласской области

Бишкек, "Саясат. kg". Так, общая сумма выявленного ущерба по вышеуказанным материалам составил 15 млн. сомов.
ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП по ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, выявлена коррупционная схема в структурах власти по Таласской области.
Установлено, что отдельные должностные лица областного управления, злоупотребляя должностным положением, в целях личной наживы, незаконно присваивали денежные средства, полученные от аренды помещений, расположенных в здании Полномочного представительства Президента Таласской области, коммерческих и общественных организаций.
Также, проверка показала, что в ведомственном доме Полномочного представительства, предназначенное для проживания Полномочным представителям, из госбюджета незаконно выплачивались финансовые средства за коммунальные услуги и на охрану указанного дома.
Так, общая сумма выявленного ущерба по вышеуказанным материалам составил 15 млн. сомов.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.
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