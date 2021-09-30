ГКНБ: Выявлена коррупционная схема в структурах власти по Таласской области

Бишкек, "Саясат. kg". Так, общая сумма выявленного ущерба по вышеуказанным материалам составил 15 млн. сомов.

ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП по ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, выявлена коррупционная схема в структурах власти по Таласской области.

Установлено, что отдельные должностные лица областного управления, злоупотребляя должностным положением, в целях личной наживы, незаконно присваивали денежные средства, полученные от аренды помещений, расположенных в здании Полномочного представительства Президента Таласской области, коммерческих и общественных организаций.

Также, проверка показала, что в ведомственном доме Полномочного представительства, предназначенное для проживания Полномочным представителям, из госбюджета незаконно выплачивались финансовые средства за коммунальные услуги и на охрану указанного дома.

Так, общая сумма выявленного ущерба по вышеуказанным материалам составил 15 млн. сомов.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.