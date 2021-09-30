ЦИК КР: Слова Равшана Жээнбекова не соответствуют действительности

Бишкек, "Саясат. kg". Слова экс-депутата не соответствуют действительности.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует относительно заявления Равшана Жээнбекова относительно своего участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

По данным Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами и политическими партиями при проведении выборов депутатов ЖК КР, доверенные лица Равшана Жээнбекова в комиссию не обращались и документы не передавали. Слова экс-депутата не соответствуют действительности.