ЦИК КР: Слова Равшана Жээнбекова не соответствуют действительности

Бишкек, "Саясат. kg". Слова экс-депутата не соответствуют действительности.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует относительно заявления Равшана Жээнбекова относительно своего участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
По данным Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами и политическими партиями при проведении выборов депутатов ЖК КР, доверенные лица Равшана Жээнбекова в комиссию не обращались и документы не передавали. Слова экс-депутата не соответствуют действительности.
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