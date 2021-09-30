ГКНБ: Выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” ПС ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат. kg". Выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” Пограничной службы ГКНБ КР.
ГКНБ Кыргызской Республики в ходе длительной разработки по пресечению коррупции в органах государственной власти выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” Пограничной службы ГКНБ КР.
Установлено, что должностные лица указанного контрольно-пропускного пункта, используя свое служебное положение, на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пассажиров из числа иностранных граждан.
В настоящее время в рамках данного расследуемого уголовного дела продолжается проверка в отношении 20 военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” ПС ГКНБ КР.
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