ГКНБ: Выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” ПС ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат. kg". Выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” Пограничной службы ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе длительной разработки по пресечению коррупции в органах государственной власти выявлен устойчивый канал коррупционной деятельности военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” Пограничной службы ГКНБ КР.

Установлено, что должностные лица указанного контрольно-пропускного пункта, используя свое служебное положение, на системной основе занимались вымогательством и денежными поборами с пассажиров из числа иностранных граждан.

В настоящее время в рамках данного расследуемого уголовного дела продолжается проверка в отношении 20 военнослужащих КПП “Ош-аэропорт” ПС ГКНБ КР.