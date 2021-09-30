Алтынбек Сулайманов: «Я призывал продавать голос за 10 тыс. сомов с целью обанкротить кандидатов»

Очередным гостем проекта #ГалстукТар проекта SUPER.KG стал депутат Алтынбек Сулайманов.

Ему был задан вопрос: «Перед прошлогодними выборами вы говорили, что голос надо продавать не за тысячу сомов, а за 10-20 тыс. сомов. В каких целях вы это говорили?»

«Это было сказано с сарказмом. Я высказал это с целью обанкротить денежных кандидатов. Я призвал граждан, что если будут брать деньги, то пусть берут побольше, чтобы те стали банкротами и второй раз не смогли участвовать в выборах. Это были высказанные от безысходности слова. В этом году намеренным купить голоса потребуется много денег. Но они не смогут купить весь Кыргызстан. В этом году деньги будут задействованы только на рекламу. Уменьшатся случаи прямой дачи денег», — сказал Сулайманов.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org