Когда подешевеет горючее?

Кажется, не найдется ответ на этот вопрос.

К сожалению, ГСМ в Кыргызстане стоит дороже, чем в России. Если в России бензин марки АИ-92 стоит 53,9 сома, то в Кыргызстане он стоит 57,5 сома. АИ-95 в России стоит 59,6 сома, а в Кыргызстане – 62 сома.

Если учесть экономическую ситуацию в России, их зарплаты, то положение заставляет задуматься. Пока не примут оперативные, эффективные меры по снижению цен на горючее, это станет ударом по экономическому сектору страны, по жизни граждан, еще больше усугубив наше положение.

По словам экспертов, цены выросли в связи с введением таможенных пошлин при поставке бензина из России (19,3 долларов за тонну). Но это не должно связать руки кыргызскому правительству, словно ничего нельзя сделать. Надо искать варианты восстановления беспошлинного ввоза, провести переговоры с переработчиками нефти в России. Непростительно, если правительство ничего не сделает.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 6, gezitter.org