С нового года в экономике ожидается рост

Таким прогнозом поделился Евразийский банк развития.
Согласно данным упомянутого института, с 2022 года экономика нашей страны начнет восстанавливаться.
Евразийский банк развития предупреждает, что маловодье создаст дополнительные риски в энергосекторе. Но упомянутый оптимистический прогноз обусловлен социально-экономической стабильностью в стране и выполнением производственных планов на руднике «Кумтор». В то же время есть неопределенность в прогнозах. Это связано с отсутствием открытой информации о производственных показателях на Кумторе за второй квартал текущего года. Евразийский банк развития убежден, что золотодобывающее предприятие вероятно составляет долгосрочный план добычи золота в предстоящие два года.
Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 6, gezitter.org
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