В Анкаре откроется парк «Кыргызстан»

В городе Анкаре в Турции откроется парк «Кыргызстан», где установят памятник великому писателю Ч. Айтматову.
Это стало известно по итогам встречи посла КР в Турции Кубана Омуралиева с главой муниципалитета Чанкая в городе Анкаре Алпером Ташделеном. Последний подтвердил, что будет открыт парк «Кыргызстан», где установят бюст Чынгыза Айтматова.
Это, конечно, хорошая новость. Во-первых, это станет любимым местом отдыха и встреч соотечественников, живущих и трудящихся в Анкаре. Во-вторых, это укрепит дружбу и сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией.
Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 6, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!