В Анкаре откроется парк «Кыргызстан»

В городе Анкаре в Турции откроется парк «Кыргызстан», где установят памятник великому писателю Ч. Айтматову.

Это стало известно по итогам встречи посла КР в Турции Кубана Омуралиева с главой муниципалитета Чанкая в городе Анкаре Алпером Ташделеном. Последний подтвердил, что будет открыт парк «Кыргызстан», где установят бюст Чынгыза Айтматова.

Это, конечно, хорошая новость. Во-первых, это станет любимым местом отдыха и встреч соотечественников, живущих и трудящихся в Анкаре. Во-вторых, это укрепит дружбу и сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 29.09.2021 / стр. 6, gezitter.org