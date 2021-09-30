"Ушел под аплодисменты". Как в Нацбанке провожали Толкунбека Абдыгулова (видео)

29 сентября, Толкунбек Абдыгулов ушел в отставку с поста председателя Национального банка Кыргызстана.

На этой должности он находился семь лет.

После завершения рабочего дня все сотрудники Нацбанка выразили благодарность Абдыгулову и проводили его коридором почета под аплодисменты.

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