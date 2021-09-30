Абылгазиев впервые за долгое время появился на публичном мероприятии

Сегодня, 29 сентября, во Дворце спорта проходит международный турнир по кыргыз-курош.

Известно, что турнир проходит в рамках подготовки к IV Всемирным играм кочевников. В нем принимают участие борцы из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, России и других стран.

На финал соревнований в качестве гостей пришли руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов, управделами президента и правительства Бактыбек Кудайбергенов, директор Госагентства по спорту Канат Шабданбаев, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев и депутаты Жогорку Кенеша.

Среди гостей замечены Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов с тренерами.

Помимо них, зрители также заметили экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, бывшего представителя президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева, экс-главу ГСИН Мелиса Турганбаева.



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