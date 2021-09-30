Цифра дня: в трудовой миграции за рубежом находится более 750 тысяч кыргызстанцев

В трудовой миграции за рубежом находится более 750 тысяч кыргызстанцев.
Об этом сегодня, 29 сентября, на круглом столе "Привлечение потенциала трудовых мигрантов к процессам развития в Кыргызстане" сообщил директор департамента внешней миграции МИД Таштанбек Каймазаров.
По его словам, пункты назначения трудовых мигрантов - прежде всего Россия, Казахстан и Турция.
Текущая миграционная ситуация в Кыргызстане в значительной степени определена экономическими, демографическими, политическими процессами, а также COVID-19.
В условиях ограниченных ресурсов, особенно в сельской местности, миграция - единственная возможность трудоустройства, повышения социального статуса. Кроме того, благосостояние семей, в которых есть трудовые мигранты, зачастую выше, отметил Каймазаров.
Более 35% мигрантов в ходе опроса сказали, что уезжают, чтобы улучшить свое экономическое состояние и заработать, 16% хотели сделать карьеру. 13% уехали по семейным обстоятельствам.
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