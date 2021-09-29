Депутат Ибраев Жеенчороеву: «Я с вами буду судиться или же разбираться по-мужски один на один»

Мирлан Женчороев ответил, что никого не упоминал конкретно, а что касается «судиться», то он готов.

«Я с вами буду судиться или же разбираться по-мужски один на один, сказал на парламентском заседании сегодня, 29 сентября, депутат Саматбек Ибраев, обращаясь к своему коллеге Мирлану Жеенчороеву.

«Давайте не будем пикрироваться такими словами. Подобное никогда не должно здесь повториться впредь. Давайте учиться говорить корректно», — сказал он.

Мирлан Женчороев ответил, что никого не упоминал конкретно, а что касается «судиться», то он готов.

Ранее депутат Мирлан Женчороев высказал мнение о том, что «складывается впечатление, будто председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова вынудили уйти в отставку международные аферисты различными акциями, общественными слушаниями и использованием трибуны Жогорку Кенеша».

Источник: SUPER.KG, gezitter.org

