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Толкунбек Абдыгулов ответил на вопрос, оказывалось ли на него политическое давление

"Никакого политического давления не было".   

Толкунбека Абдыгулова, об отставке которого распространялась информация, сегодня, 29 сентября, пришёл на заседание парламента. «Было политическое или иное давление на вас?» — спросила у него депутат Наталья Никитенко.

«Никакого политического давления не было. Как я сказал, президентом было предложено, сейчас меня проинформировали, сегодня президент издал соответствующее распоряжение. Я поеду советником в Международный Валютный Фонд от Кыргызстана, потому что в последнее время была увеличена квота КР и надо эти все вопросы направить на благо нашей страны», — сказал Абдыгулов.

Источник: Баракелде, gezitter.org

           

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