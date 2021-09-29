Ответ депутата Тилеку Токтогазиеву. «Мне лестно мнение, что я убрал Абдыгулова. Очень жаль, что не обладаю такими возможностями»

Вскоре после этого депутат Саматбек Ибраев ответил Токтогазиеву на своей странице в Фейсбуке.
Экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев выразил мнение о том, что причиной отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова стали действия, предпринимаемые депутатами Саматбеком Ибраевым и Бактыбеком Турусбековым.
Вскоре после этого депутат Саматбек Ибраев ответил Токтогазиеву на своей странице в Фейсбуке.
«Мне лестно, что кто-то считает, что я убрал Абдыгулова. Очень жаль, что не обладаю такими возможностями. Отставка главы Нацбанка вызывает какой-то нездоровый ажиотаж и даже истерику, особенно в среде либерально-прозападной тусовки.
Молодые кадры, считающий себя прогрессивными политиками, должны думать, прежде чем что-либо говорить. Тилек Токтогазиев написал, что Абдыгулов отправлен в отставку по моей вине. Если бы я имел полномочия, снял бы главу Нацбанка гораздо раньше.
Для кого-то уход Абдыгулова, конечно, личная трагедия. Но я продолжаю настаивать на том, что политика Нацбанка и его сотрудничество с микрокредитными компаниями загнали в долговую яму сотни тысяч кыргызстанцев. Если мы копнем глубже, думаю всплывет не одно уголовное дело.
Если из-за ухода Абдыгулова, как они пишут, сом может обвалиться, то это нужно считать не достоинством, а недостатком правления», — написал Самат Ибраев.
Источник: SUPER.KG, gezitter.org
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